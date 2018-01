MILANO: TESTIMONE, TRENO HA TREMATO POI HA DERAGLIATO

25 gennaio 2018- 09:31

Milano, 25 gen. (AdnKronos) - "Ci sembrava che ci fossero dei sassi sotto il treno e poi il convoglio si è fermato. Ci hanno fatto scendere e i soccorsi sono arrivati mezz'ora dopo" Il racconto è di un testimone oculare, Maurizio Lanzani un collaboratore di Rtl 102.5 che viaggiava da Cremona verso Lambrate sul treno di Trenord che si trovava a bordo del mezzo che è deragliato stamattina vicino Pioltello."Due carrozze si sono semisquarciate. Una scena agghiacciante e ho avuto fortuna a prendere un altro vagone che non è deragliato. I soccorsi sono arrivati un po' in ritardo, anche perché il treno si è fermato sulla linea ferrata fuori stazione e il luogo è difficilmente raggiungibile". Due le vittime accertate tra i pendolari e moltissimi feriti tra cui almeno dieci gravi. I soccorsi sono ancora in corso, ci sarebbero alcune persone rimaste ancora incastrate tra le lamiere.