MILANO: TORNA LA FOOD WEEK DAL 4 ALL'11 MAGGIO

27 aprile 2017- 16:29

Milano, 27 apr. (AdnKronos) - Torna da 4 all'11 maggio la Milano Food Week, manifestazione del food&wine milanese (#MFoodW #MilanoFoodWeek) che dà appuntamento alle eccellenze enogastronomiche in zona Tortona. Dalla prima edizione del 2009, voluta da Federico Gordini, sono passate ormai sette edizioni. Ora Milano Food Week torna con un format rinnovato: MFoodW 2017 mobilita il mondo della gastronomia, dell’enologia, della distribuzione e della somministrazione, proponendo al pubblico di non soffermarsi solo sul consumo, ma di inquadrare tutto il processo di produzione. Quartier generale della kermesse lo Spazio Bergognone 26.La sera del 4 maggio qui si terrà l'Opening Party. Per tutta la settimana decine di attività sono state programmate con location ad hoc. La Zona Tortona Savona si prepara ad accogliere Wunder Mrkt – Milano Food Week special edition il 6 e 7 maggio nello spazio eventi Torneria Tortona. All’interno di Base, un ex spazio industriale in Zona Tortona gestito da un’impresa no profit, si terrà la Street Food Parade dal 5 al 7 maggio. Si tratta di un evento itinerante dedicato al cibo di strada Food Truck dall'atmosfera vintage e prodotti selezionati da oltre 250 ristoratori da ogni regione d’Italia. Il 10 maggio dalle 19.30, in piazza Bergognone si terrà la Cena in Rosso firmata Amaro Ramazzotti. L’ultima giornata si concluderà con Shake the Chef by Compagnia dei Caraibi al Boccino.