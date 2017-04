MILANO: TORNA LA FOOD WEEK DAL 4 ALL'11 MAGGIO (2)

27 aprile 2017- 16:29

(AdnKronos) - MFoodW 2017 regala un orto urbano alla Zona Tortona Savona. Mercoledì 3 maggio, Coldiretti posizionerà un orto visibile durante tutta la durata della manifestazione: sarà l’atto che inaugurerà simbolicamente Milano Food Week. All’interno verranno piantati sei tipi di ortaggi e erbe in abbinamento alle sei vie principali del quartiere (Tortona, Savona, Bergognone, Solari, Voghera, Stendhal). Agli abitanti di queste strade – e delle vie limitrofe - sarà regalata la pianta corrispondente alla via, per un totale di 1.200 piantine da curare e da far crescere nella propria abitazione e da condividere sui social con l’hashtag #leviedegliorti e #MFoodW. Coldiretti aprirà la manifestazione con un grande mercato ortofrutticolo all’interno di Base il 4 maggio dal primo pomeriggio fino alle 21. Dalle ore 18 il mercato si trasformerà in una festa con dj set divenendo uno dei momenti di inaugurazione della manifestazione.