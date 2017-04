MILANO: TORNA LA FOOD WEEK DAL 4 ALL'11 MAGGIO (3)

27 aprile 2017- 16:29

(AdnKronos) - Ogni sera allo Spazio Bergognone 26 per la prima volta si parla di storycooking, ovvero l’unione dello storytelling con lo showcooking. Si tratta di incontri incentrati sugli abbinamenti tra prodotti regionali, innovazione, orto e tradizione. Aprirà giovedì 4 alle 12.30 il pluristellato Enrico Bartolini con il suo ristorante inserito proprio all’interno del Mudec di via Tortona; il 5 maggio si terrà uno storycooking speciale dedicato a Trentodoc durante il quale lo chef stellato Stefano Ghetta del ristorante L’Chimpl da Tamion di Vigo di Fassa proporrà un racconto del territorio attraverso dei finger food abbinati alle bollicine di Montagna.Il il 6 maggio alle 12 sarà il turno dell’'Oste e Cuoco' siciliano Filippo La Mantia mentre alle 18.30 sarà il turno del duetto composto dal lombardo Alessandro Negrini e dal pugliese Fabio Pisani, entrambi chef di 'Il Luogo di Aimo e Nadia'. Domenica doppio appuntamento: alle 12.30 Luigi Taglienti cuoco de 'Lume' di Milano e alle 18.30 con Tano Simonato di 'Tano passami l’olio'; lunedì 8 sarà il turno di Daniel Canzian di 'Daniel’s Milano' e martedì 9 toccherà a Paolo Griffa, vincitore del S. Pellegrino Young Chef 2015; mercoledì 10 maggio si terrà uno storycooking dedicato alle Marche con Serena D’Alesio de' 'Il Marchese del Grillo'. Chiuderà infine gli storycooking di Milano Food Week Sergio Mei storico chef del 'Four Season' che coglierà l’occasione per festeggiare i suoi primi 50 anni in cucina.