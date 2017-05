MILANO: TORNA POLIMIRUN, 8MILA RUNNER PER FINANZIARE 20 BORSE DI STUDIO

15 maggio 2017- 14:10

Milano, 15 mag. (AdnKronos) - Oltre 8mila runner da 63 nazioni del mondo si preparano ad affrontare un percorso di 10 chilometri per finanziare 20 borse di studio. Torna PolimiRun, corsa competitiva e non che animerà le vie di Milano il prossimo 21 maggio.Nata nel 2016, PolimiRun ha come obiettivo raccogliere fondi per borse di studio da consegnare a futuri architetti, designer e ingegneri meritevoli del Politecnico di Milano, oltre che avvicinare allo sport studenti e non solo. Main sponsor della manifestazione è adidas Runners, un movimento globale nato per supportare e unire i runners di tutto il mondo: una vera e propria community aperta a chiunque voglia allenarsi divertendosi, tanto per prepararsi intensamente per dare il massimo in gara, quanto per celebrare insieme i propri successi.