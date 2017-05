MILANO: TORNA POLIMIRUN, 8MILA RUNNER PER FINANZIARE 20 BORSE DI STUDIO (2)

15 maggio 2017- 14:10

(AdnKronos) - Il percorso unisce i due campus milanesi dell’Ateneo attraversando l’intera città: si parte dal Campus Bovisa in via Lambruschini e si arriva nella storica sede in piazza Leonardo da Vinci dove, dopo il saluto istituzionale del Rettore Ferruccio Resta, a partire dalle 11.15 si terranno le premiazioni. In piazza ci sarà grande festa: musica per tutti con Poli.Radio e sessioni di stretching post gara. Tutti gli iscritti riceveranno la maglia ufficiale adidas e un pettorale con chip usa e getta che, dopo la gara, permetterà loro di controllare il proprio tempo su www.polimirun.it. I runners avranno inoltre a disposizione altri servizi come il ristoro di metà percorso e finale, spogliatoi, trasporto borse dalla partenza all’arrivo e 'mezzo scopa' per gli atleti ritirati. All’arrivo, per tutti i finisher, pacco gara contenente i gadget degli sponsor. Durante la corsa è possibile affiancarsi ai “Pacers”, runners in grado di tenere un’andatura costante lungo tutto il percorso permettendo a chi li segue di portare a termine la gara in un lasso di tempo prestabilito. Ci sarà la possibilità di percorrere 10 km in 70, 65, 60, 55, 50, 47.5, 45 e 40 minuti. I pacers saranno riconoscibili dalla maglia azzurra e dal palloncino sui quali sarà riportato il tempo di percorrenza.