MILANO: TORNANO A CITTà I CASELLI DAZIARI DELL'ARCO DELLA PACE RISTRUTTURATI

5 maggio 2017- 20:10

Milano, 5 mag. (AdnKronos) - Inaugurati e restituiti in tutta la loro bellezza alla città di Milano i due Caselli daziari dell'Arco della Pace nei pressi di piazza Sempione. Dopo lunghi anni di abbandono, oggi sono stati inaugurati e liberati dopo il restyling, curato da Pessina Costruzioni. "Li abbiamo presi dal passato e li restituiamo come nuovi a Milano per farli vivere anche nei prossimi decenni. Qui nascerà un polo culturale sui saperi legati al cibo e alla cultura alimentare nonché uno dedicato all'arte e al territorio", spiega Massimo Pessina, presidente della Pessina Costruzioni.