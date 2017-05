MILANO: TORNANO A CITTà I CASELLI DAZIARI DELL'ARCO DELLA PACE RISTRUTTURATI (2)

5 maggio 2017- 20:10

(AdnKronos) - I Caselli sarebbero dovuti essere pronti per Expo ma, bloccati per due anni, riaprono solo adesso. Secondo Guido Stefanelli, ad del gruppo Costruzioni, "superate le iniziali difficoltà, siamo convinti che adesso riusciremo a creare un innovativo polo di attrazione per la cultura alimentare e artistica milanese". Il progetto ha previsto il restauro completo delle due strutture dei Caselli, con quello di Levante che diventerà un polo del food dotato di strutture di ristorazione, e quello di Ponente che diventerà un polo versatile dell'arte e del territorio.