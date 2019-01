7 gennaio 2019- 13:04 Milano: tra dotazioni polizia locale in arrivo spray al peperoncino

Milano, 7 gen. (AdnKronos) - Lo spray al peperoncino entrerà nella dotazione degli agenti della polizia locale di Milano. Sono stati acquistati i primi cinquecento dispositivi conformi alla legge a base di Oleorisin Capsicum, il principio attivo del peperoncino piccante. Gli agenti riceveranno lo spray dopo un corso di formazione organizzato dalla Scuola del corpo della polizia locale, "necessario a fornire gli elementi teorici e pratici per il corretto utilizzo di questo nuovo strumento, oltre alla conoscenza dei presupposti normativi che ne disciplinano l’utilizzo", spiega il Comune di Milano. La spesa di 34mila e 648 euro prevede, oltre a questi spray, anche l’acquisto di otto caschi e quattro cuscini di protezione per gli operatori che intervengono in caso di Tso, Trattamento sanitario obbligatorio. La vicesindaco Anna Scavuzzo ricorda che nel 2018 la Polizia locale ha eseguito 707 tso. "Purtroppo in alcuni casi si tratta di persone con comportamenti aggressivi. Le protezioni e, se necessario, l'uso di spray urticante possono essere strumenti per preservare l’incolumità degli agenti". Lo spray al peperoncino è già in dotazione in diverse Polizie locali italiane, tra cui quelle di Bologna, Piacenza, Ravenna e Brindisi. "Si tratta di uno strumento che funzionerà da deterrente e a tutela dell’incolumità di chi si trova ad operare in situazioni di elevata tensione", spiega il Comandante Marco Ciacci.