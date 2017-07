MILANO: TRAFFICO INTERNAZIONALE DI DROGA, 21 MISURE CAUTELARI

5 luglio 2017- 09:49

Milano, 5 lug. (AdnKronos) - E’ in corso in queste ore un’operazione della polizia di Stato di Milano che sta eseguendo, nel capoluogo lombardo e altre città del Centro-Nord, un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 21 persone, di cui 14 in carcere e 7 con obbligo di dimora e contestuale obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, emessa dal gip di Milano su richiesta della procura.Il gruppo, composto da italiani e sudamericani, è accusato di aver dato vita a un traffico internazionale di sostanze stupefacenti. I particolari verranno resi noti durante una conferenza stampa che avrà luogo alle 11 nella Sala Scrofani della questura di Milano.