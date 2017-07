MILANO: TRAFFICO INTERNAZIONALE DI DROGA, 21 MISURE CAUTELARI (2)

5 luglio 2017- 13:11

Milano, 5 lug. (AdnKronos) - Le indagini, coordinate dal pm di Milano Maurizio Ascione, sono "una costola dell'operazione Rubens avviata nel 2014, che ha originato oltre 40 esecuzioni di ordinanza di custodia cautelare", spiega la vice dirigente della squadra mobile di Milano, Serena Ferrari. L'operazione, ancora in corso, si è rivelata "particolarmente complessa" dal momento che "ci siamo confrontati con vari gruppi criminali, apparentemente disarticolati tra loro", ma che in realtà "avevano un comune denominatore rappresentato dal canale di approvvigionamento della cocaina". Diverse le questure interessate, oltre a quella di Milano; tra queste anche La Spezia, Parma, Pesaro Urbino e Bologna. Il coinvolgimento di "profili di carattere internazionale" ha richiesto inoltre una intensa "collaborazione da parte del servizio centrale operativo della polizia, ma anche e soprattutto della direzione centrale servizi antidroga".L'attività illecita riguardava prevalentemente due canali di approvigionamento, tra cui uno specifico per la cocaina, importata dal Perù. Il trasporto avveniva per via aerea, con l'arrivo in scali minori tra cui Nizza, Bologna e Pesaro Urbino, ma anche all'aeroporto milanese di Linate, più pratico perché più vicino alla città", sottolinea Domenico Balsamo, funzionario della sezione narcotici della squadra mobile. La droga "veniva occultata prevalentemente in manufatti di legno", come un tradizionale presepe peruviano, dove gli agenti hanno scoperto 513 grammi di cocaina incastonati tra le pareti e nelle giunture.