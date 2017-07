MILANO: TRAFFICO INTERNAZIONALE DI DROGA, 21 MISURE CAUTELARI (3)

5 luglio 2017- 13:49

Milano, 5 lug. (AdnKronos) - In alcuni casi "il trasporto veniva affidato a persone incensurate e insospettabili": tra queste anche una badante peruviana, mentre il trasporto di hashish era affidato a un corriere marocchino, che nascondeva la sostanza negli incarti di dolciumi. In una operazione, "sono stati sequestrati 20 chili di hashish occultati in cioccolatini e caramelle".Tra i gruppi individuati, uno era composto da cinque cittadini italiani di origine calabrese residenti nel milanese: tra questi una donna di 57 anni, due uomini di 35 anni e uno di 47, "tutti pregiudicati per reati specifici, ma al momento senza verificate connotazioni con la 'ndrangheta". Per loro il punto di riferimento era un broker peruviano residente in Olanda che si spostava in auto nascondendo la droga all'interno del veicolo. Le partite provenivano prevalentemente dall'Olanda, dalla Spagna e dalla Francia. In un caso anche dalla Calabria stessa.Complessivamente la polizia ha sequestrato 15 chili di cocaina di cui 8 negli aeroporti di Nizza e Lima, 20 di hashish e 175 grammi di marijuana. Sequestrata anche una pistola semiautomatica con relativo munizionamento e oltre 22mila euro in contanti. Diciassette gli arresti, di cui 15 in Italia e 2 all'estero, avvenuti in flagranza.