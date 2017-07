MILANO: TRAFFICO RIFIUTI, SEQUESTRATE OLTRE 3MILA TONNELLATE OLIO COMBUSTIBILE

25 luglio 2017- 08:52

Milano, 25 lug. (AdnKronos) - Oltre 3mila tonnellate di rifiuti liquidi speciali sequestrate, più di 21mila tonnellate di prodotti consumati in frode scoperti per un valore di 5 milioni e mezzo di euro, 8 persone denunciate: questo il bilancio di una operazione condotta dai finanzieri della Compagnia di Gorgonzola coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano. L’indagine ha portato a disarticolare un sodalizio criminale attivo sull’intero territorio nazionale, con importanti ramificazioni in Lombardia e Toscana.Le Fiamme Gialle, in particolare, hanno smantellato un traffico illecito di rifiuti speciali, derivanti dagli olii di sentina prodotti dalla pulizia e dallo scarico di unità navali, che circolavano grazie a documenti di trasporto irregolari emessi da una società di Livorno. Il prodotto non completava il ciclo di lavorazione, ma veniva messo in commercio senza avere perso la sua classifica di rifiuto pericoloso. Quindi veniva miscelato con altri prodotti energetici e poi immesso in consumo, per usi civili e industriali, a prezzi inferiori rispetto a quelli previsti per gli oli minerali, violando così le regole concorrenziali di mercato, all’insaputa dei consumatori finali.