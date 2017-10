MILANO: TRASFORMA PARRUCCHIERE ABUSIVO IN ABITAZIONE, DENUNCIATO

4 ottobre 2017- 19:31

Milano, 4 ott. (AdnKronos) - Un egiziano di 50 anni è stato denunciato dalla polizia locale di Corsico (Milano) per una serie di frodi. Prima, avrebbe iniziato a fare il parrucchiere senza averne l'abilitazione. Poi, nello stesso locale, avrebbe allestito un alloggio di fortuna, con sei posti letto. Il nucleo repressione frodi della polizia locale gli ha chiuso l'attività. "Un nuovo intervento degli agenti determina una diffida, in quanto il locale, di proprietà di un uomo di 72 anni residente in provincia di Catania, risulta avere una destinazione solo commerciale", ha spiegato il Comune di Corsico.