25 febbraio 2019- 15:33 Milano: travolge ciclista e scappa, pirata individuato e denunciato

Milano, 25 feb. (AdnKronos) - E' un 35enne residente a Sesto San Giovanni, nel milanese, il responsabile dell’incidente avvenuto lo scorso sabato 23 febbraio, in via Emilio de Marchi, a Milano. L'uomo aveva travolto un ciclista ed era scappato senza prestare soccorso. Ieri, il nucleo interventi speciali della polizia locale del capoluogo lombardo, lo ha individuato e denunciato.Le indagini, condotte attraverso l'esame delle immagini registrate dalle telecamere presenti nell’area dell’incidente, si sono concentrate su una utilitaria di colore bianco, che è stata monitorata anche con i filmati messi a disposizione dalla polizia locale di Sesto San Giovanni. Nel frattempo, i carabinieri della stazione della cittadina milanese hanno segnalato agli investigatori una denuncia di furto di un’autovettura presentata poche ore prima. Così è stato individuato il proprietario. Una volta raggiunto dagli agenti, il 35enne ha fornito una versione dei fatti che non ha convinto gli investigatori. A quel punto è scattata la perquisizione del box dell’appartamento di sua proprietà, dove è stata ritrovata l'auto incidentata.L'uomo, con precedenti per possesso di stupefacenti, è stato denunciato per omissione di soccorso e simulazione di reato, con l’aggravante di aver cercato di sviare le indagini. I due uomini che viaggiavano insieme a lui a bordo dell’auto, di 32 e 34 anni, sono stati denunciati per omissione di soccorso. La vittima, un 39enne di origine egiziana regolarmente soggiornante in Italia, è tuttora ricoverata all’ospedale Niguarda in condizioni molto gravi ed è in stato di coma farmacologico con prognosi riservata.