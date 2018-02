MILANO: TRE ARRESTI PER DROGA NELLO STABILE DI VIA CAVEZZALI

3 febbraio 2018- 15:56

Milano, 3 feb. (AdnKronos) - Tre albanesi sono stati arrestati per spaccio nel palazzo di via Cavezzali 11, definito da qualche anno una sorta di 'fortino' della droga in zona via Padova, a Milano. Con una serie di perquisizioni, la polizia di Milano ha individuato tre uomini tra i 26 e i 28 anni, privi di permesso soggiorno, che vivevano con due pitbull in un appartamento del palazzo pieno di telefoni cellulari, pc, fotocamere nonché alcuni orologi di pregio. Perquisito il monolocale accanto al loro, gli agenti hanno trovato tracce di cocaina per terra, gli stessi croccantini per cani usati nell'appartamento dei tre e quattro involucri nel frigo contenenti cocaina.