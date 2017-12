MILANO: TRE PEDONI INVESTITI, DUE GRAVISSIMI TRA CUI MINORE

11 dicembre 2017- 20:47

Milano, 11 dic. (AdnKronos) - Tre persone sono stati investite in poche ore nel milanese mentre camminavano per strada. Di queste, due sono minori: una ragazzina di 14 anni è stata investita da un'auto in via Sormani, a Cusano Milanino, ed è stata portata in codice rosso al San Gerardo di Monza. Un ragazzo che era con lei, coetaneo, è stato invece ricoverato in codice giallo al San Carlo di Milano. Un altro pedone ancora è stato investito a Bresso, intorno alle 18, ed è andato in arresto cardiaco. Anche lui, 50 anni, gravissimo, è stato soccorso con manovre rianimatorie e portato in codice rosso al Niguarda.