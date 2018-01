MILANO: TRENO DERAGLIATO, SI AGGRAVA IL BILANCIO, 10 FERITI GRAVI

25 gennaio 2018- 08:36

Milano, 25 gen. (AdnKronos) - Si aggrava il bilancio dell'incidente ferroviario che ha coinvolto un treno deragliato tra Segrate e Pioltello, comuni alle porte di Milano, questa mattina intorno alle 7. Secondo quanto riferisce l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza, le persone rimaste ferite in modo grave sono dieci (codice rosso), 90 invece quelle trasportate in ospedale per lo choc o per lievi contusioni. Il bilancio delle vittime è fermo a due.