5 maggio 2018- 19:43 Milano: trovati con spranghe e coltello, 5 denunciati a corteo antagonisti

Milano, 5 mag. (AdnKronos) - Cinque persone sono state denunciate dalla polizia perché trovate in possesso di bastoni, spranghe ed un coltello nascosti nell'auto a bordo della quale viaggiavano durante il corteo degli antagonisti conclusosi poco fa a Milano. Secondo gli investigatori si tratterebbe di soggetti appartenenti all'area dura anarchica.I cinque sono stati bloccati dagli agenti della Digos e dell'Upgsp della questura di Milano durante un controllo in via Lario all'angolo con via Stelvio. A bordo dell'auto sono stati trovati 27 bastoni di legno, 10 bastoni di ferro ed un coltello. Tutti e cinque sono stati denunciati in stato di libertà per porto di oggetti atti ad offendere.