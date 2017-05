MILANO: TRUFFE AD ANZIANI, CARABINIERI PRESENTANO VADEMECUM PER DIFENDERSI

27 maggio 2017- 20:07

Milano, 27 mag. (AdnKronos) - Un vademecum contro le truffe, con la spiegazione dettagliata delle tecniche impiegate dai truffatori nel territorio delle province di Milano e di Monza e Brianza e i consigli utili per evitare di rimanerne vittime. E' l'iniziativa presentata questa mattina dal comandante provinciale dei carabinieri di Milano, Canio Giuseppe La Gala, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione nazionale sul fenomeno delle truffe commesse ai danni degli anziani. L’evento si inserisce nelle iniziative di vicinanza al cittadino promosse dall’arma dei carabinieri, in un momento in cui il fenomeno costituisce una vera e propria emergenza.