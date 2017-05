MILANO: TRUFFE AD ANZIANI, CARABINIERI PRESENTANO VADEMECUM PER DIFENDERSI (2)

27 maggio 2017- 20:07

(AdnKronos) - Il comando provinciale di Milano è costantemente impegnato nel contrasto dello specifico fenomeno, già dal 2016, con l’attuazione di un’incessante campagna di sensibilizzazione mediatica, attraverso lo svolgimento di conferenze e incontri presso parrocchie, centri per anziani, circoli ricreativi e centri di aggregazione in genere, nel corso dei quali sono stati diffusi i consigli pratici raccolti nel vademecum che, in diversi casi, rivolgendosi ai carabinieri, hanno consentito alle vittime di far desistere i malfattori.