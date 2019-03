9 marzo 2019- 09:11 Milano: truffe ai danni di anziani, 4 persone arrestate

Milano, 9 mar. (AdnKronos) - Quattro persone sono state arrestate con l'accusa di aver compiuto una serie di truffe ai danni di anziani in diversi comuni del Milanese e della Brianza. Si tratta di una donna e tre uomini di età compresa tra i 27 e i 59 anni. Nei loro confronti, i carabinieri della tenenza di Paderno Dugnano e della stazione di Brugherio hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Monza.I quattro, con alle spalle numerosi precedenti per reati analoghi, sono ritenuti responsabili di almeno otto episodi di truffe avvenuti dallo scorso mese di maggio nei Comuni di Brugherio, Paderno Dugnano e Monza. Seguendo un consolidato modus operandi, da soli o in coppia, seguivano e avvicinavano le anziane vittime in prossimità delle loro abitazioni e, fingendosi vicini di casa, conoscenti dei loro prossimi congiunti o tecnici dell’acqua, le sorprendevano e distraevano per poi impossessarsi dei loro beni.