MILANO: UNIONE ARTIGIANI, DELPINI ASSISTA MONDO ARTIGIANO CON LA PREGHIERA

7 luglio 2017- 15:31

Milano, 7 lug. (AdnKronos) - "Esprimiamo il nostro più caloroso augurio a monsignor Delpini di proseguire in continuità il cammino pastorale intrapreso dal cardinale Angelo Scola, certi che la sua conoscenza profonda della realtà milanese costituirà un valore aggiunto importante nella sfida che il nuovo ministero comporterà". In una nota congiunta, il presidente dell'Unione Artigiani di Milano Stefano Fugazza e il segretario generale Marco Accornero, salutano a nome di tutto il mondo artigiano milanese la nomina di Mario Delpini a nuovo arcivescovo della Diocesi."In particolare - conclude la nota - auspichiamo che il nuovo arcivescovo voglia guardare e assistere con la preghiera il mondo artigiano, insieme con i tanti giovani che in questi anni ha avuto modo di conoscere attraverso il conferimento dei sacramenti della Comunione e della Cresima".