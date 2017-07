MILANO: UNIONE BUDDISTA, CON DELPINI CONTINUI DIALOGO INTERRELIGIOSO

7 luglio 2017- 16:45

Milano, 7 lug. (AdnKronos) - "Salutiamo con grande gioia" la nomina di monsignor Mario Enrico Delpini ad arcivescovo della città di Milano "nella speranza di poter continuare il proficuo dialogo interreligioso e quel confronto sincero e quell'apertura che la Curia milanese ha sempre riservato nei confronti di noi buddhisti". Così Stefano Bettera, coordinatore Unione buddisti italiani dell'Italia settentrionale. "In particolare in questo momento di tensioni sociali e culturali che investono la nostra città desideriamo confermare - assicura - tutta la nostra disponibilità ad un lavoro comune e in quest'ottica gradiremmo incontrare il nuovo arcivescovo Mario Enrico Delpini al più presto per rinnovare i nostri più sinceri auguri".