MILANO, UOMO AGGREDITO CON SODA CAUSTICA

6 luglio 2017- 21:40

Milano, 6 lug. (AdnKronos) - Un uomo di 43 anni è rimasto vittima di un'aggressione con il lancio di soda caustica. E' accaduto oggi pomeriggio, poco dopo le 15.30, a Milano. L'uomo, che non è un clochard si era pensato in un primo momento, si trovava nella zona di Porta Venezia, in via Città di Fiume. Si tratta di una zona di ritrovo per molti senzatetto e questo, secondo la polizia, potrebbe aver indotto chi ha prestato i primi soccorsi al ferito a ritenere che si trattasse di un clochard.Il 43enne, italiano, è ricoverato all'ospedale Niguarda in condizioni critiche con ustioni al viso, al collo e al busto, ma non sarebbe in pericolo di vita.