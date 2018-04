24 aprile 2018- 12:54 Milano: vende appartamento all'insaputa del proprietario, arrestato

Milano, 24 apr. (AdnKronos) - Si è finto agente immobiliare e con la complicità di una donna che si è finta proprietaria, è riuscito a vendere un appartamento incassando la somma di 120mila euro. E' accaduto a Milano a un 50enne che è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di truffa e falso. L'operazione, condotta dalla polizia e dalla sezione di polizia giudiziaria della Gdf, segue un'indagine diretta dal pm Paola Pirotta e coordinata dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco. Numerose perquisizioni sono in corso nelle province di Milano, Varese e Monza-Brianza. Con l'ausilio di alcuni complici, l'uomo ha falsificato i documenti necessari ad effettuare il rogito, poi si è presentato a un notaio inducendolo a credere che la donna di fronte a lui fosse la vera proprietaria dell'immobile e facendogli concludere la compravendita. L'acquirente, del tutto ignaro, ha così sborsato ai truffatori oltre 120mila euro per un atto che non potrà che considerarsi inesistente. La proprietaria effettiva, ugualmente ignara, ha perso, almeno temporaneamente, la disponibilità dell'appartamento.L'indagine, sottolineano gli investigatori, segna "il primo colpo a carico di truffatori operativi nel settore immobiliare, un contesto sul quale si sta particolarmente concentrando l'attenzione del nuovo IV dipartimento della procura di Milano, specificamente dedicato alle frodi e alla tutela dei consumatori, fortemente voluto dal procuratore Francesco Greco ed affidato all'esperienza specifica del procuratore aggiunto Eugenio Fusco".