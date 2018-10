17 ottobre 2018- 13:08 Milano: viene sorpreso con un quintale di hashish, arrestato

Milano, 17 ott. (AdnKronos) - Un 31enne di origine marocchina è stato arrestato dalla polizia dopo essere stato sorpreso in possesso di un quintale di hashish. E' accaduto a Milano. L'uomo, pluripregiudicato per reati in materia di sostanza stupefacenti, era da tempo sotto la lente degli investigatori che, durante mirati servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nell'area a Nord della città, lo avevano visto più volte in zona, alla guida di auto diverse.Da ulteriori accertamenti si è appurato che l'uomo non risiedeva in quella zona, ma in un Comune dell'hinterland; così si è deciso di seguirne i movimenti. Lo scorso lunedì, nella mattinata, è scattato il blitz. Dopo aver lasciato la propria abitazione a bordo di una Fiat Punto, il 31enne si è diretto a Nord del capoluogo e ha parcheggiato l'auto. Ha prelevato dal bagagliaio un sacco di plastica e si è incamminato a piedi in una via limitrofa, dov'era parcheggiata un'altra vettura, una Ford Fiesta. Con questa ha raggiunto un luogo a circa due chilometri di distanza. Quindi è tornato a piedi, senza più avere più al seguito il sacco. A quel punto è stato fermato e sottoposto a controlli. Nel portabagagli della Fiesta è stato rinvenuto un sacchetto contenente 10 involucri di hashish per un peso complessivo di circa cinque chili. In possesso dell'uomo è stato trovato anche un mazzo di chiavi e il telecomando di un cancello. Così gli uomini della squadra mobile hanno perlustrato la zona, palmo a palmo, individuando un box. Con il telecomando sono entrati e hanno trovato due borsoni con ulteriori 21 confezioni contenenti circa 95 chili di hashish. Dalla perquisizione dell'abitazione, infine, nascosti in vari punti della casa, sono stati trovati e sequestrati circa 30mila euro in contanti, provento dell’attività illecita. Per lui sono scattate le manette.