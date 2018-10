15 ottobre 2018- 09:54 Milano: Vigili Fuoco ancora al lavoro per domare incendio capannone

Milano, 15 ott. (AdnKronos) - Sono ancora al lavoro i Vigili del fuoco per domare definitivamente le fiamme che sono divampate ieri sera verso le 21 alla Bovisasca, all'interno di un'azienda di stoccaggio rifiuti, che si trova in via Chiasserini. Secondo le previsioni del Comune di Milano le operazioni dureranno "per tutta la giornata di lunedì 15 ottobre". Intanto, "il servizio idrico MM del Comune di Milano ha potenziato gli idranti per dare più pressione possibile" fa sapere l'assessore Marco Granelli.Il Comune di Milano, in via precauzionale, ha inoltre invitato i cittadini della zona a tenere chiuse le finestre: "visto il vento debole e costante e le prime rilevazioni di Arpa, fatto insieme il punto alle ore 1,15 del 15 ottobre con Comune di Milano Ats, Arpa e Vigili del Fuoco si decide di confermare ai cittadini a titolo preventivo la precauzione di tenere chiuse le finestre per tutto il tempo dell'incendio fino al suo spegnimento. In particolare le vie Chiasserini dal ponte verso via Porretta, via Porretta, via Castellammare, via Arturo Graf, via Perini, via Eritrea. Arpa ha posizionato i rilevatori per qualità dell'aria".