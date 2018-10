31 ottobre 2018- 16:15 Milano, vintage benefico per Fondazione Magica Cleme

Milano, 31 ott. (AdnKronos) - Un nuovo 'Magico Vintage', un appuntamento biennale della Fondazione Magica Cleme Onlus che ha raccolto, selezionato e ridato vita a pezzi vintage tra abiti, cappotti, giacche, scarpe e borse firmati Gucci, Dior, Prada, Missoni, per uno shopping benefico che darà risorse alla Fondazione per i suoi progetti. Il Magico Vintage per 4 giorni sarà un'occasione per incontrarsi, dare un tocco nuovo al proprio guardaroba e aiutare i Magici ragazzi a ritrovare il loro sorriso.Magica Cleme Onlus è una Fondazione che collabora con il reparto di Onco-ematologia Pediatrica dell’Ospedale San Gerardo di Monza, sia nel Day Hospital Centro Maria Letizia Verga sia fuori dalle mura ospedaliere. Offre a tutti i bambini, ai ragazzi e alle loro famiglie, intrattenimento e svago nelle pause di cura e organizza laboratori, gite e attività al fine di mantenere le famiglie nelle migliori condizioni di umore e serenità.La Fondazione Magica Cleme oltre a sostenere i propri progetti aiuta altre associazioni affinché tutto il donato vada a beneficio di buone cause. L’evento verrà supportato dall’aiuto del Team Teen Ager, un gruppo di liceali di varie scuole milanesi che affiancano in un percorso annuale le attività della Fondazione, e per la prima volta, dalla Scuola Svizzera di Milano, che propone il magico vintage ai propri studenti come esperienza concreta di aiuto nel mondo del volontariato. Quest’anno la manifestazione 'Magico Vintage' si svolgerà nella suggestiva Residenza Vignale in Via Toti 2.