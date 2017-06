MILANO: VIOLENTA COMPAGNA E PICCHIA IL FIGLIO, ARRESTATO

10 giugno 2017- 15:58

Milano, 10 giu. (AdnKronos) - Un uomo di 42 anni di Milano è stato arrestato dalla polizia che lo scorso lunedì ha eseguito un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Milano in seguito alla condanna a 3 anni e 4 mesi per violenza sessuale, lesioni e maltrattamenti nei confronti della ex convivente.La donna aveva sporto una querela nel 2011 dichiarando di subire da oltre un anno maltrattamenti e violenze sessuali da parte dell'uomo, violento anche nei confronti del figlio. Gli agenti dell'ufficio arrestati e catturandi della divisione polizia anticrimine della questura di Milano lo hanno bloccato al termine di un servizio di appostamento presso l'abitazione in cui il 42enne era domiciliato, in zona Comasina.