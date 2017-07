MILANO: VIOLENZE E ABUSI NEI CONFRONTI DELLA EX CONVIVENTE, ARRESTATO

8 luglio 2017- 09:41

Milano, 8 lug. (AdnKronos) - Rintracciato e arrestato dalla polizia di Milano un 41enne brianzolo destinatario di un ordine di carcerazione per violenze nei confronti della ex compagna. L'uomo deve scontare sette anni di carcere per violenza sessuale, violenza privata e lesioni. Alle 11 in sala cronisti della questura di Milano ci sarà una conferenza stampa della Divisione Anticrimine sull'argomento.