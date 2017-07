MILANO: VIOLENZE E ABUSI NEI CONFRONTI DELLA EX CONVIVENTE, ARRESTATO (2)

8 luglio 2017- 12:49

(AdnKronos) - La violenza sessuale e le lesioni riguardano almeno quattro episodi raccontati dalla vittima, gli ultimi nel 2013, all'epoca in cui lei aveva solo vent'anni e lui 37. Nell'aprile del 2013 avviene lo stupro; un mese dopo, nel loro ultimo incontro prima della denuncia, Vincenzo Staropoli arriva al culmine delle violenza: dopo averle chiesto un incontro 'chiarificatore', la prende a pugni, fa per strangolarla e poi la lascia per strada rubandole auto e cellulare. L'uomo, nato a Giussano e residente a Cantù, ha qualche precedente - un arresto per furto e una denuncia per produzione e traffico di stupefacenti. Adesso, dopo la condanna in appello a fine dicembre scorso, dovrà scontare sette anni in carcere. Nel 2013, la sua ex ragazza non aveva denunciato subito la violenza sessuale, ma solo le aggressioni fisiche: sono stati gli agenti a scoprirlo leggendo i messaggi inviati da lei a un'amica sul cellulare. A quel punto, in un "racconto liberatorio", la giovane ha denunciato anche gli stupri, avvenuti, oltre che nel 2013 a Cantù, anche in due occasioni nel 2011, quando la coppia si trovava in vacanza in Calabria e poi a Rimini. Il dettaglio è stato sottolineato più volte da Alessandra Simone, dirigente della Divisione Anticrimine: "E' un comportamento tipico delle donne che subiscono violenza, non ne parlano, ma bisogna sempre denunciare".