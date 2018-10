29 ottobre 2018- 17:56 Milano: violenze e minacce per assicurarsi lavori edili in stabili, 3 arresti

Milano, 29 ott. (AdnKronos) - Usavano violenza e minacce per convincere i possibili concorrenti a rinunciare all'acquisizione di commesse e assicurarsi il monopolio dei lavori di imbiancatura. Per questo tre uomini, padre e due figli di 56, 29 e 21 anni, di origine albanese, titolari di un'impresa operante nel settore della tinteggiatura, nel comune di Bresso, alle porte di Milano, sono stati arrestati. Nei loro confronti, la polizia ha eseguito, lo scorso venerdì, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Dovranno rispondere del reato di estorsione in concorso.Le indagini, condotte dagli agenti del commissariato Sesto San Giovanni, sono scattate lo scorso mese di giugno dopo che il capofamiglia aveva minacciato il capocantiere della ditta concorrente intimandogli in modo perentorio di ritirare i preventivi presentati per i lavori di imbiancatura e pulizie di uno stabile; qualora non avesse provveduto, lo avrebbe fatto picchiare dai suoi figli.A fronte del rifiuto dell'uomo, uno dei due figli dell'imprenditore aveva ordinato all'uomo di scusarsi con il proprio padre, ma di fronte a un nuovo rifiuto, lo aveva colpito con un bicchiere di vetro, procurandogli una profonda ferita alla guancia destra e uno sfregio permanente al volto. Padre e figlio avevano poi continuato a colpirlo a calci e pugni, fino a quando non sono stati fermati da alcuni avventori intervenuti in soccorso della vittima.