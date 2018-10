29 ottobre 2018- 17:56 Milano: violenze e minacce per assicurarsi lavori edili in stabili, 3 arresti (2)

(AdnKronos) - Tra giugno e luglio scorsi, la vittima è stata minacciata più volte di morte. Lo scorso 18 settembre, inoltre, è stata raggiunta a Bresso mentre lavorava assieme ad un collega dai tre, che lo hanno minacciato con una pistola e hanno preso a schiaffi l'altro. I due uomini si sono quindi recati dai carabinieri per sporgere denuncia, ma all'uscita della stazione, ad attenderli, hanno trovato i tre che hanno continuato a seguirli per diversi metri.L'incubo è finito lo scorso venerdì, quando per i tre componenti della famiglia sono scattati gli arresti.