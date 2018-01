MILANO: VIOLI (M5S) SU TRENO DERAGLIATO, NON SI PUò MORIRE DA PENDOLARI

25 gennaio 2018- 09:54

Milano, 25 gen. (AdnKronos) - "Sono senza parole. Non si può morire da pendolare. Il mio cordoglio va alle famiglie delle vittime dell'incidente ferroviario avvenuto stamattina alle porte di Milano". Così Dario Violi candidato presidente del M5S Lombardia."Indipendentemente dalle cause e responsabilità, che devono essere accertate al più presto, è inevitabile una riflessione urgente sullo stato di linee ferroviarie regionali da Terzo Mondo alla luce di decenni di tagli, mancati investimenti in manutenzione e ammodernamento delle linee", conclude.