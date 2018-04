27 aprile 2018- 09:04 Milano: vive in strada dopo sfratto, lo accoltellano per il portafoglio

Milano, 27 apr. (AdnKronos) - Un 31 enne è stato accoltellato la notte scorsa a Cinisello Balsamo, nell'hinterland milanese, da due uomini che gli hanno portato via il portafoglio.L'aggressione, riferiscono i carabinieri, è avvenuta in via Abramo Lincoln poco prima della mezzanotte. L'uomo vive in strada da quando ha ricevuto lo sfratto dall'appartamento in cui abitava. La scorsa notte è stato avvicinato da due uomini di origine nordafricana che lo hanno aggredito e colpito con due fendenti all'addome e al torace.Soccorso dal personale sanitario, le sue condizioni sono apparse subito gravi. Trasferito in codice rosso all'ospedale Niguarda, è stato sottoposto a intervento chirurgico.