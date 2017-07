MILANO: VOLA GIù DAL TERZO PIANO, MUORE DONNA

22 luglio 2017- 16:35

Milano, 22 lug. (AdnKronos) - Una donna è morta dopo essere precipitata dal terzo piano di un condominio in via Monreale a Milano. Il fatto è avvenuto intorno alle 14 di oggi. La donna, una 60enne di origine filippina, era impiegata come badante e aveva appena terminato il turno di lavoro. Sul posto è intervenuta la polizia.La dinamica dell'accaduto non è ancora chiara, tuttavia i primi accertamenti fanno propendere per un gesto volontario. Sul posto è stata inviata la polizia scientifica per i rilievi del caso.