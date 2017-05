MILANO: WEB E BAMBINI, ACCORDO TRA CARABINIERI, FBF E UFFICIO SCOLASTICO

30 maggio 2017- 08:35

Milano, 30 mag. (AdnKronos) - Un protocollo d’intesa tra il comando provinciale carabinieri di Milano, la casa pediatrica Fatebenefratelli e l’ufficio scolastico provinciale per promuovere la navigazione sicura su internet da parte dei più giovani. E' quello che verrà siglato questa mattina, alle 10, all’ospedale Fatebenefratelli di Milano.L’evento si inserisce nell’ambito delle iniziative di vicinanza al cittadino promosse in occasione del 203esimo anniversario di fondazione dell’arma dei carabinieri, dal comando provinciale di Milano, da sempre impegnato nel tutelare le fasce deboli, in particolare i minori, anche quando vittime di reati commessi mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie.