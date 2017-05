MILANO: WEB E BAMBINI, ACCORDO TRA CARABINIERI, FBF E UFFICIO SCOLASTICO (2)

30 maggio 2017- 08:35

(AdnKronos) - Il protocollo disciplinerà le attività di collaborazione tra le parti, allo scopo di intraprendere iniziative volte a favorire e sostenere l’uso corretto del web da parte di bambini e adolescenti, fornire alle famiglie, agli operatori scolastici e agli adulti con responsabilità educative, informazioni e consigli utili per una navigazione Internet sicura, prevenire e contrastare il fenomeno del cyberbullismo e ogni forma di abuso nei confronti dei minori sulla Rete, nonché attivare un percorso di cura di prossimità per gli attori di episodi di bullismo e cyberbullismo. Con il protocollo, i sottoscrittori si impegneranno a sviluppare apposite campagne di informazione e prevenzione al fine di rendere noti gli strumenti di prevenzione attraverso l’impiego di personale qualificato, sensibilizzare i propri operatori in occasione di contatti con vittime di bullismo e cyberbullismo, nel rispetto della riservatezza e garantendo un ambiente consono allo scopo, coinvolgendo i comandi carabinieri territorialmente competenti, i dirigenti scolastici direttamente interessati e i servizi sociali dei Comuni coinvolti, al fine di fornire assistenza immediata alle giovani vittime dei reati.