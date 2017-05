MILANO: ZUBIN MEHTA, CONCERTO GRATUITO IN DUOMO PER L'EUROPA

17 maggio 2017- 17:52

Milano, 17 mag. (AdnKronos) - Zubin Mehta in 'concerto per l'Europa' nel Duomo di Milano. Il prossimo sabato 3 giugno, il Maestro presenterà l'Inno alla Gioia dirigendo l'orchestra e il coro del Teatro di San Carlo. La serata, offerta alla città dalla Veneranda Fabbrica del Duomo, punta a richiamare i valori forti della vita e a riaffermare il valore dell’accoglienza con la Sinfonia n. 9 in re minore per soli, coro e orchestra Op. 125, tra i lavori più conosciuti del repertorio sinfonico di Ludwig Van Beethoven. L’ingresso sarà libero fino ad esaurimento posti dalle ore 20.15. L’evento si svolge sotto l’alto patrocinio del Parlamento europeo ed è patrocinato da Arcidiocesi di Milano, Camera dei Deputati, Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo, Regione Lombardia, Regione Campania, Comune di Milano e Comune di Napoli. E sarà dedicato al direttore della Veneranda Fabbrica del Duomo Gianni Baratta, scomparso lo scorso 23 marzo, che fino all’ultimo ha fortemente voluto la realizzazione di questo evento.