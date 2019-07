4 luglio 2019- 12:28 Milan-Qatar, trattativa per la cessione

Roma, 4 lug. (AdnKronos) - Il Qataraccelera per entrare nella Serie A italiana. A quanto apprende l'Adnkronos, la dirigenza del Milan è in trattative con i rappresentanti del Fondo di investimento dell'emirato, per la cessione del club ai qatarioti. Nel capoluogo lombardo sarebbe previsto oggi un incontro tra i vertici del club rossonero e i dirigenti del Fondo qatariota, rappresentato ai massimi livelli. Il fondo Elliot, attualmente proprietario del Milan, aveva annunciato per il club rossonero un progetto a medio-lungo termine, ma è possibile che l'interesse dell'emirato abbia aperto nuovi scenari. Il club rossonero, contattato dall'Adnkronos, non ha voluto rilasciare commenti.