MILITARI USA ENTRANO A RAQQA, ULTIMA ROCCAFORTE IS

12 luglio 2017- 21:15

Washington, 12 lug. (AdnKronos) - Militari americani sono entrati nel cuore della città siriana di Raqqa , l'ultima roccaforte dell'Is. Lo ha detto un portavoce dell'esercito Usa, precisando che si tratta per lo più di soldati appartenenti alle forze speciali. Sono impegnati in una missione di "consulenza e accompagnamento" dei combattenti delle Forze democratiche siriane (Fds), ha spiegato il colonnello Ryan Dillon, sottolineando che non combattono direttamente, ma coordinano in particolare le forze aeree.