18 settembre 2018- 21:22 Milleproroghe: Pd abbandona commissione, Lega-M5S violentano Parlamento

Roma, 18 set. (AdnKronos) - “Il Pd ha abbandonato la seduta in corso della commissione bilancio sul mille proroghe , per l’immotivata decisione del presidente Pesco di mettere in votazione subito 200 emendamenti". Lo rende noto l’ufficio Stampa del gruppo. “È incredibile l’atteggiamento dellla maggioranza 5Stelle e Lega- dicono i senatori- per far passare l’indecenza sui vaccini stanno violentando il Parlamento”