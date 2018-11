3 novembre 2018- 15:20 Minacce di morte al sindaco Appendino

Torino, 3 nov. - (Adnkronos) - Una pesante lettera anonima di minacce è stata ricevuta questa mattina dalla sindaca di Torino, Chiara Appendino, che ha già sporto querela. A rendere noto l’accaduto è la stessa prima cittadina su Facebook. "Questa - scrive - è la lettera anonima che ho ricevuto questa mattina e per la quale ho appena sporto querela. Magari si tratta semplicemente di uno scherzo di cattivo gusto ma una cosa è certa: continuerò a svolgere con serenità il ruolo per il quale sono stata eletta".Nella lettera indirizzata alla famiglia Appendino, in stampatello si legge: "Bastarda cagna juventina tu e la tua setta di pazzoidi e falliti 5 Stelle avete ucciso Torino. Adesso devi morire, sappiamo dove vivi tu e la tua famiglia. Dormi molto preoccupata. Merda". A firma, una croce in pennarello nero. "Massima solidarietà per la nostra sindaca Chiara Appendino", viene espressa dal capo politico del M5S Luigi Di Maio.