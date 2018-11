20 novembre 2018- 18:12 Minori: Bernini, diritti e uguali opportunità per bambini

Roma, 20 nov. (AdnKronos) - "La politica deve saper dare diritti, opportunità e uguali condizioni di partenza alle bambine e ai bambini. Servono risorse, non residuali o sporadiche, e politiche educative efficaci per superare discriminazioni ed emarginazioni". Lo scrive su Twitter Anna Maria Bernini, capogruppo dei senatori di Forza Italia, in merito alla giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.