19 maggio 2019- 14:12 Minori: non vede figlio per 4 anni, Corte Strasburgo condanna Italia/Adnkronos (5)

(AdnKronos) - La sentenza di giugno rimprovera dunque all’Italia di non aver predisposto un sistema giuridico (e amministrativo, specificamente dei servizi sociali) adeguato a tutelare il diritto inviolabile del genitore (in questo caso del padre 'separato') di esercitare il naturale rapporto familiare col figlio. “Il mio obiettivo oggi è assistere associazioni – afferma Costa Sanseverino – che aiutino le persone come me a ricorrere a Strasburgo, obbligando lo Stato italiano a un maggior rispetto reale e legale dei cittadini e dei loro diritti umani". Affinché non ci siano altri padri zombie e figli costretti a crescere soli. "Io e il mio bambino in qualche modo siamo sopravvissuti, nei suoi primi tre anni di vita abbiamo costruito un buon rapporto - conclude l'uomo - 'mattoncini' che hanno tenuto in piedi il nostro legame, nonostante tutto. Oggi credo di poter dire di essermi salvato, e credo mio figlio si sia salvato. Ma ho vissuto anni in cui non ero né vivo né morto. Il mio non era un lutto, perché il mio bambino era vivo e godeva di ottima salute, ma non potevo vederlo e questo è devastante, con effetti psicologici enormi che investono tutte le sfere delle tua vita. Trasformandoti in uno zombie, appunto: quello che io non sono più ma che nessun uomo merita di diventare".