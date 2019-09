19 settembre 2019- 09:17 Minori: Renzi, 'abusi da colpire, partiti non strumentalizzino'

Roma, 19 set. (AdnKronos) - "Di Salvini mi fa arrabbiare il modo con cui strumentalizza le vicende degli abusi sui bambini. Se c'è un abuso sui bambini è una vergogna scandalosa, squallida, che tutti dobbiamo combattere. Non possiamo portare le divisioni dei partiti dentro gli abusi dei bambini, perchè non è un partito che fa un abuso ad un bambino, è un criminale, è un uomo vergognoso uno che abusa di un bambino e deve essere colpito, criminalizzato non da un partito ma da tutti". Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite di Rtl 102.5.