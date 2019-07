15 luglio 2019- 16:36 Minori: Rotta, 'M5S usa bambini come arma distrazione'

Roma, 15 lug. (AdnKronos) - “La ministra per il Sud vuole una Commissione d’inchiesta sui fatti di Bibbiano, ma dimentica le storie di tutti i bambini che in queste ore sono morti per mano di genitori o parenti. Un bambino di 16 mesi è stato gettato dal balcone dal padre, due bambini a Vittoria sono stati travolti da un Suv alla cui guida c’era un boss, altri due bambini hanno perso la vita ad Alcamo durante una diretta Facebook del padre mentre era alla guida dell’auto e infine un bambino di soli 5 anni ustionato per ben 11 volte dalla madre. C’è una vera emergenza infanzia che questo governo, che nulla fa per i bambini, vuole oscurare”. Lo scrive in un post su Facebook Alessia Rotta, vicepresidente vicaria dei deputati del Partito Democratico