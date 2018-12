4 dicembre 2018- 13:54 Minori: Veneto, sono iperconnessi ma leggono poco e fanno poco sport

Venezia, 4 dic. (AdnKronos) - Un minore su 5 in Veneto vive in contesti di povertà ed è a rischio di esclusione sociale. Anche se il Veneto è tra le regioni italiane ad alto reddito, con indici di abbandono scolastico tra i più bassi (10,5 per cento, in linea con i parametri europei) e tra le migliori per esiti scolastici in matematica e italiano, con un indice di rischio povertà per i minori inferiore a quello nazionale (21% contro il 33%), le opportunità di apprendimento e di successo scolastico e professionali non risultano uguali per tutti.A indagare fenomeno e dinamiche della povertà educativa in Veneto è l’ultimo numero di Statistiche Flash, il mensile dell’Ufficio Statistica della Regione Veneto che sarà disponibile online nel sito www.regione.veneto.it a partire da giovedì.Ad influire alle opportunità di crescita di bambini e ragazzi sono le famiglie, il loro status sociale, ma anche la scuola e le offerte educative che la ‘comunità’ allargata al contesto sociale possono offrire loro.