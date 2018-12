4 dicembre 2018- 13:54 Minori: Veneto, sono iperconnessi ma leggono poco e fanno poco sport (2)

(AdnKronos) - L’influenza della famiglia appare determinante – nell’analisi di Statistiche Flash – sulle possibilità di successo scolastico: il 69 per cento dei ragazzi con un profilo sociale elevato ottengono ‘distinto’ o ‘ottimo’ all’esame di licenza media, a fronte del 53 per cento dei ragazzi che provengono da contesti più bassi. L’estrazione sociale del nucleo di appartenenza condiziona la scelta post-obbligo (tra licei e istituti tecnici e professionali) e crea un vero e proprio divario dopo le superiori: l’85 per cento dei figli di famiglie di profilo sociale elevato si iscrive all’università, percentuale quasi doppia rispetto al 46 per cento dei nuclei meno abbienti.Il report statistico di novembre evidenzia che 7 minori su 10 in Veneto leggono meno di tre libri l’anno, 42 su 100 non fanno sport, 94 su 100 usano la rete e le nuove tecnologie con regolarità e 82 su 100 sono online tutti i giorni, superando la media nazionale (76,4%). Ragazzi veneti, quindi, iperconnessi, ma anche più propensi dei loro coetanei ad impegnarsi nell’associazionismo e nel volontariato: il 17,3 per cento è attivo in gruppi ed esperienza associative, a fronte di un livello medio nazionale del 12 per cento.